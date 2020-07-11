«Это пока ему никто не дает»: Лена Миро рассказала, что ждет Харламова

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Виктория Андреева
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Известный блогер сделала определенные выводы, глядя на поведение юмориста после расставания с Асмус.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Instagram @garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов вряд ли будет долго горевать из-за расставания с супругой — актрисой Кристиной Асмус, уверяет популярный блогер Лена Миро. По ее словам, совсем скоро юморист найдет себе достойную замену и вновь окунется в любовные страсти.

К такому выводу блогер пришла после инцидента в одном из столичных караоке-баров. Как сообщали очевидцы, Харламов устроил в нем закрытую вечеринку, где присутствовали сплошь молодые, сексуальные, но малоизвестные актрисы. При этом по окончании мероприятия артист уехал с нее в гордом одиночестве.

Как утверждает Миро, это — временный период: пока Гарик делает вид, что грустит из-за развода, сам потихоньку выбирает достойную пассию. Таким образом, вскоре после официального расторжения отношений с Асмус, мы можем увидеть юмориста с новой избранницей.

«Пока Асмус ржет, Гарик страдает. Ну, как страдает — ему никто не дает. Виторган тоже плакал, но ничего — утешился, как только малоизвестная актриса ему дала. Вот и на Гарика найдется слабенькая не только талантом<...>. Утешится, никуда не денется. Переживет», — констатировала Миро в личном блоге.

Instagram @garikkharlamov

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему, по версии Лены Миро, не стоит жалеть брошенного Гарика Харламова.

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