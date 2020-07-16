Видео: Отец мэра Нефтекамска возмутил жителей, распугав стадо коров на вертолете
Пользователи утверждают, что Рафил Мавлиев постоянно тревожит парнокопытных своими полетами.
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Фото, видео: vk.com/incident_102, globallookpress.com /imagebroker/Christian Handl
Жители Башкирии остались возмущены «развлечением» отца мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева, который решил погонять стадо коров на своем личном вертолете.
В сети распространился ролик, на котором видно, как Рафил Мавлиев пролетает над пасущимся стадом, которое в панике разбегается в разные стороны.
Пользователи резко осудили действия мужчины, заявив, что отец мэра часто выкладывает подобные видео у себя на странице в соцсети. Они сообщили, что точно таким же образом Мавлиев-старший распугивал лосей, диких кабанов и лошадей.
Жители утверждают, что мужчина чувствует себя настоящим «хозяином жизни» и забрал себе множество земельных участков.
«Обычно лосей пугает по полям он, в Instagram постоянно выкладывает. Видимо, лоси уже далеко убежали»;
«Тот, который прилетел, чувствует себя хозяином жизни»;
«Удивляюсь людям: ведут себя так, как будто бессмертные. Земли им мало», — возмутились пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер Юрий Трутнев объяснил задержание арестованного Сергея Фургала после избрания на пост губернатора.
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