Видео: Отец мэра Нефтекамска возмутил жителей, распугав стадо коров на вертолете

Жители Башкирии остались возмущены «развлечением» отца мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева, который решил погонять стадо коров на своем личном вертолете.

В сети распространился ролик, на котором видно, как Рафил Мавлиев пролетает над пасущимся стадом, которое в панике разбегается в разные стороны.

Пользователи резко осудили действия мужчины, заявив, что отец мэра часто выкладывает подобные видео у себя на странице в соцсети. Они сообщили, что точно таким же образом Мавлиев-старший распугивал лосей, диких кабанов и лошадей.

Жители утверждают, что мужчина чувствует себя настоящим «хозяином жизни» и забрал себе множество земельных участков.

«Обычно лосей пугает по полям он, в Instagram постоянно выкладывает. Видимо, лоси уже далеко убежали»;

«Тот, который прилетел, чувствует себя хозяином жизни»;

«Удивляюсь людям: ведут себя так, как будто бессмертные. Земли им мало», — возмутились пользователи.

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