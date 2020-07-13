Трутнев объяснил задержание Фургала после избрания на пост губернатора

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Алиса Старжевская
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Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке рассказал, какие изменения наступают после победы кандидата на выборах.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал, почему новые факты о деятельности арестованного губернатора Хабаровской области Сергея Фургала всплыли после его вступления в должность.

По словам полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, когда человек баллотируется в губернаторы, никаких проверок не производится. Однако в случае победы кандидата, к нему начинают проявлять повышенный интерес.

«Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. <…> Но уже, извините, когда его избрали, очевидно возникает целый ряд проверок, возникает интерес. <…> Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всюду», — рассказал Трутнев на встрече с журналистами, передает ТАСС.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал, возглавивший регион в 2018 году, 9 июля был задержан в Хабаровске и отправлен в Москву. Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-м и 2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для Сергея Фургала арест сроком на два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Трутнев раскритиковал работу властей Хабаровска во время проверки.

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