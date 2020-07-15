Пациентка умерла в московской клинике пластической хирургии во время липосакции

Москвичка умерла на операционном столе в клинике пластической хирургии. Женщина обратилась в медицинский центр, для того чтобы сделать липосакцию. По данным 5-tv.ru, она предварительно сдала все необходимые анализы, однако в ходе процедуры что-то пошло не так.

Специалистов, способных провести реанимацию, в больнице не оказалось. 35-летней пациентке вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Точную причину смерти женщины установит судмедэкспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

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