Пациентка умерла в московской клинике пластической хирургии во время липосакции
Женщина скончалась на операционном столе. Обстоятельства смерти пациентки выясняют правоохранительные органы.
Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann
Москвичка умерла на операционном столе в клинике пластической хирургии. Женщина обратилась в медицинский центр, для того чтобы сделать липосакцию. По данным 5-tv.ru, она предварительно сдала все необходимые анализы, однако в ходе процедуры что-то пошло не так.
Специалистов, способных провести реанимацию, в больнице не оказалось. 35-летней пациентке вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Точную причину смерти женщины установит судмедэкспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
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