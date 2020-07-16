Первый ролик с Пугачевой в TikTok моментально стал мегапопулярным

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Светлана Александрова
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Видео тайно снял и выложил в сеть известный дизайнер одежды Игорь Гуляев.

Фото, видео: Instagram @igorgulyaevofficial ; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Известный российский модный дизайнер Игорь Гуляев, одевающий множество звезд отечественной эстрады, рискнул исподтишка запечатлеть на видео Аллу Пугачеву и выложить ролик в сеть. Это стало первым публичным видео Примадонны с момента окончания режима самоизоляции и первой записью с поп-дивой в приложении TikTok. Певица заглянула накануне в дизайн-студию Гуляева. Однако, судя по записи, Алла Борисовна была в не самом лучшем расположении духа и оказалась не в восторге от незапланированной съемки.

«Попытался снять… и тут же получил», — подписал ролик дизайнер.

Зато в восторге оказались поклонники певицы. Они отметили, что 71-летняя артистка выглядит на этих кадрах очень помолодевшей и посвежевшей.

«Но нас успели порадовать».

«Играешь с огнем…»

«Убила взглядом!»

«Красивая и ухоженная! Приятно посмотреть!»

Instagram @igorgulyaevofficial

«Я ее и не узнала, думала, какая-то молодая женщина, приблизила видео со второго раза. Как хорошо и молодо выглядит!» — пишут фанаты Аллы Пугачевой.

Как отмечает StarHit, ролик Игорь Гуляев опубликовал не только в Instagram, но и в популярной у молодежи соцсети TikTok, где он мгновенно стал хитом.

Ранее, как писал 5-tv.ru, поклонники внимательно изучили фото одной из первых после отмены самоизоляции встречи Примадонны российской эстрады с друзьями и пришли к единодушному мнению, что домашний режим пошел артистке на пользу.

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