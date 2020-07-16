Первый ролик с Пугачевой в TikTok моментально стал мегапопулярным
Видео тайно снял и выложил в сеть известный дизайнер одежды Игорь Гуляев.
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Фото, видео: Instagram @igorgulyaevofficial ; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Известный российский модный дизайнер Игорь Гуляев, одевающий множество звезд отечественной эстрады, рискнул исподтишка запечатлеть на видео Аллу Пугачеву и выложить ролик в сеть. Это стало первым публичным видео Примадонны с момента окончания режима самоизоляции и первой записью с поп-дивой в приложении TikTok. Певица заглянула накануне в дизайн-студию Гуляева. Однако, судя по записи, Алла Борисовна была в не самом лучшем расположении духа и оказалась не в восторге от незапланированной съемки.
«Попытался снять… и тут же получил», — подписал ролик дизайнер.
Зато в восторге оказались поклонники певицы. Они отметили, что 71-летняя артистка выглядит на этих кадрах очень помолодевшей и посвежевшей.
«Но нас успели порадовать».
«Играешь с огнем…»
«Убила взглядом!»
«Красивая и ухоженная! Приятно посмотреть!»
«Я ее и не узнала, думала, какая-то молодая женщина, приблизила видео со второго раза. Как хорошо и молодо выглядит!» — пишут фанаты Аллы Пугачевой.
Как отмечает StarHit, ролик Игорь Гуляев опубликовал не только в Instagram, но и в популярной у молодежи соцсети TikTok, где он мгновенно стал хитом.
Ранее, как писал 5-tv.ru, поклонники внимательно изучили фото одной из первых после отмены самоизоляции встречи Примадонны российской эстрады с друзьями и пришли к единодушному мнению, что домашний режим пошел артистке на пользу.
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