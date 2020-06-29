«Вы такая француженка!» — Пугачева помолодела за время самоизоляции
Певица выложила в сеть фото чаепития с друзьями в саду.
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Фото, видео: Instagram @alla_orfey, ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Режим самоизоляции закончился и звезды шоу-бизнеса начали наносить дружеские визиты друг другу. Алла Пугачева впервые за долгое время опубликовала на своей странице в Instagram фото чаепития с друзьями на свежем воздухе. За накрытым в саду столом собрались, помимо самой Примадонны, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Александр Буйнов и продюсер Александр Достман с женой Идой.
«Любимые друзья всегда рядом», — подписала снимок артистка.
Поклонники Пугачевой в комментариях отмечают разительные перемены во внешности 71-летней певицы. Они заметили, что Алла Борисовна похудела, сделала новую, необычную для нее прическу, а мятно-зеленый наряд в горошек пижамного покроя и крупные бусы ей чрезвычайно идут.
«Алла Борисовна, вы чудесно выглядите!»
«Прическа вам очень идет. Царевна!»
«Алла, вы прекрасны, а как вам идет горошек!»
«Собранные волосы вам хорошо».
«Алла Борисовна, вы такая француженка!» — восхищаются пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Алла Пугачева, комментируя опубликованное Лаймой Вайкуле видео из Юрмалы, посетовала, что не может покататься на лодке вместе с подругой на день Ивана Купалы. Обычно певица проводит лето с семьей на Рижском взморье.
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