Режим самоизоляции закончился и звезды шоу-бизнеса начали наносить дружеские визиты друг другу. Алла Пугачева впервые за долгое время опубликовала на своей странице в Instagram фото чаепития с друзьями на свежем воздухе. За накрытым в саду столом собрались, помимо самой Примадонны, Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Александр Буйнов и продюсер Александр Достман с женой Идой.

«Любимые друзья всегда рядом», — подписала снимок артистка.

Instagram @alla_orfey

Поклонники Пугачевой в комментариях отмечают разительные перемены во внешности 71-летней певицы. Они заметили, что Алла Борисовна похудела, сделала новую, необычную для нее прическу, а мятно-зеленый наряд в горошек пижамного покроя и крупные бусы ей чрезвычайно идут.

«Алла Борисовна, вы чудесно выглядите!»

«Прическа вам очень идет. Царевна!»

«Алла, вы прекрасны, а как вам идет горошек!»

«Собранные волосы вам хорошо».

«Алла Борисовна, вы такая француженка!» — восхищаются пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Алла Пугачева, комментируя опубликованное Лаймой Вайкуле видео из Юрмалы, посетовала, что не может покататься на лодке вместе с подругой на день Ивана Купалы. Обычно певица проводит лето с семьей на Рижском взморье.