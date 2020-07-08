«Деревенский модник»: Басков в белом костюме у сарая насмешил фанатов

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Алина Потёмкина
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Артист выбрал оригинальный антураж для снимка в парадном концертном наряде.

Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov

Николай Басков решил стать законодателем мод. Правда, плацдарм для этого он выбрал неожиданный. Народный артист поделился первыми успехами на этом поприще с подписчиками в Instagram, выложив снимок, на котором стоит в новеньком с иголочки белом костюме на фоне деревянной избы у реки. Судя по тому, что в лачуге нет окон, это какой-то сарай.

«Fashion в деревне», — подписал кадр певец.

Instagram @nikolaibaskov

Лицо Баскова на снимке выражало такую одухотворенность, что многие поклонники сравнили его с Есениным. Другие же отметили контраст на фотографии.

«Деревенский модник»

«Какая красота! Что за ангел в белом!»

«Сочетание отличное»

«Повезло девушкам в деревне с таким кавалером…» — писали фолловеры.

Одними комплиментами дело не обошлось. Встречались в комментариях и циники, которые явно не оценили шутку артиста.

«В пиджаке неудобно корову доить»

«Первый парень на деревне, а в деревне один дом»

«В таком шикарном костюме и у сарая», — укоряли певца подписчики.

Последнее время «золотой голос России» любит удивлять своих поклонников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Николай Басков без зубов и с бутылкой напугал фанатов.

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