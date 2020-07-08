«Деревенский модник»: Басков в белом костюме у сарая насмешил фанатов
Артист выбрал оригинальный антураж для снимка в парадном концертном наряде.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov
Николай Басков решил стать законодателем мод. Правда, плацдарм для этого он выбрал неожиданный. Народный артист поделился первыми успехами на этом поприще с подписчиками в Instagram, выложив снимок, на котором стоит в новеньком с иголочки белом костюме на фоне деревянной избы у реки. Судя по тому, что в лачуге нет окон, это какой-то сарай.
«Fashion в деревне», — подписал кадр певец.
Лицо Баскова на снимке выражало такую одухотворенность, что многие поклонники сравнили его с Есениным. Другие же отметили контраст на фотографии.
«Деревенский модник»
«Какая красота! Что за ангел в белом!»
«Сочетание отличное»
«Повезло девушкам в деревне с таким кавалером…» — писали фолловеры.
Одними комплиментами дело не обошлось. Встречались в комментариях и циники, которые явно не оценили шутку артиста.
«В пиджаке неудобно корову доить»
«Первый парень на деревне, а в деревне один дом»
«В таком шикарном костюме и у сарая», — укоряли певца подписчики.
Последнее время «золотой голос России» любит удивлять своих поклонников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Николай Басков без зубов и с бутылкой напугал фанатов.
Читайте также
82%
0.83 81.47
0.91
Нашли ошибку?