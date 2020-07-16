Федеральные министры прилетят спасать ХМАО от лесных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе вместе со спасателями десятки простых людей сражаются с лесными пожарами. Жители вооружаются лопатами, чтобы копать защитные рвы. Огонь подступил совсем близко к домам в городе Советский. В нем, а также в соседнем Югорске экологи фиксируют повышенное содержание оксида углерода.

При этом мобилизованы все резервы — с пламенем борются 700 спасателей, задействована авиация. Всего в регионе горит свыше 11 тысяч гектаров леса. Введен режим ЧС. И в четверг в Югре ждут сразу двух министров — главам МЧС и Минприроды предстоит оценить масштаб бедствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что горящие леса в ХМАО угрожают близлежащим городам. Огонь пытаются погасить и с земли и с воздуха.