Федеральные министры прилетят спасать ХМАО от лесных пожаров
В регионе полыхают более 11 тысяч гектаров леса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrei Solomonov, 5-tv.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе вместе со спасателями десятки простых людей сражаются с лесными пожарами. Жители вооружаются лопатами, чтобы копать защитные рвы. Огонь подступил совсем близко к домам в городе Советский. В нем, а также в соседнем Югорске экологи фиксируют повышенное содержание оксида углерода.
При этом мобилизованы все резервы — с пламенем борются 700 спасателей, задействована авиация. Всего в регионе горит свыше 11 тысяч гектаров леса. Введен режим ЧС. И в четверг в Югре ждут сразу двух министров — главам МЧС и Минприроды предстоит оценить масштаб бедствия.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что горящие леса в ХМАО угрожают близлежащим городам. Огонь пытаются погасить и с земли и с воздуха.
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