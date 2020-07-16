Пятеро рабочих рухнули с фасадного подъемника в Ленобласти
Предварительно, один человек погиб.
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Фото, видео: vk.com/club.novogorelovo47
Пятеро рабочих упали со строительного фасадного подъемника в Ленобласти. Трагедия произошла в поселке Новогорелово.
Как стало известно 5-tv.ru, один человек погиб. Четверо были госпитализированы — трое в состоянии средней тяжести, один тяжелый.
Обстоятельства выясняются.
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