Пятеро рабочих рухнули с фасадного подъемника в Ленобласти

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Светлана Шевченко
Срочная новость 68

Предварительно, один человек погиб.

Фото, видео: vk.com/club.novogorelovo47

Пятеро рабочих упали со строительного фасадного подъемника в Ленобласти. Трагедия произошла в поселке Новогорелово.

Как стало известно 5-tv.ru, один человек погиб. Четверо были госпитализированы — трое в состоянии средней тяжести, один тяжелый.

Обстоятельства выясняются.

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