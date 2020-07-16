Минэкономразвития составило ТОП-50 востребованных профессий

Министерство экономического развития России представило список самых востребованных в период пандемии коронавируса профессий в стране. Как рассказывают «Известия», при составлении рейтинга аналитики ведомства ориентировались на опубликованные в открытом доступе вакансии на коммерческих сервисах по поиску работу, например, HeadHunter и Superjob. Всего специалистами министерства были просмотрены около 120 тысяч предложений о работе, опубликованных в период с апреля по май. Также аналитиками использовались доклады Высшей школы экономики, McKinsey& Company и других организаций.

Возглавили список врачи. Далее по популярности идут грузчики, junior-программисты, разработчики программного обеспечения и водители. Также в первой десятке самых востребованных профессий оказались директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.

В рейтинг попали инженеры и слесари, дата-аналитики, продавцы, кадровые специалисты. Работники СМИ заняли 39-ю позицию, а замыкают список автомеханики, специалисты по операционной эффективности и изучению данных и продуктологи.

По данным специалистов Минэкономразвития, в период пандемии возрос спрос на специалистов средней квалификации: среди всех предложений их доля составляет около 73%. Также вырос спрос и на низкоквалифицированный труд, однако аналитики придерживаются мнения, что после пандемии он спадет.

Помимо анализа текущей ситуации Минэкономразвития представило и прогнозы на будущее. По мнению ведомства, ожидается рост в сфере анализа и оцифровки информации о состоянии здоровья граждан, введения систем управления историями болезни и развития технологий дополненной и виртуальной реальности в промышленности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях на «удаленке».