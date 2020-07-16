Председатель московской организации Российского профсоюза работников культуры и официальный представитель актеров МХАТа Лидия Фомина прокомментировала ситуацию, которая происходит в стенах театра, специально для 5-tv.ru.

Несколько дней назад стало известно, что порядка семи актеров, входящих в труппу МХАТ имени Горькова, начали дискриминировать за несогласие с новым руководством. Одна из актрис рассказала, что после того, как некоторые члены труппы высказались о некоторых вопросах политики художественно руководителя театра Эдуарда Боякова, их начали дискриминировать и всячески выживать из МХАТа. Например, актерам предложили сменить условия труда и перейти на срочный договор, урезали зарплаты и сняли с ролей. Кроме того, начали снимать популярные спектакли, о чем рассказала и представитель артистов театра Фомина.

«Шли финансовые поступления в театр и вдруг, когда положение театра стало лучше, Доронину отстраняют от руководства, снимают спектакли. Самое главное зрители остаются без спектаклей, которые они любят. Ведь, снимаются спектакли, которые были лицом МХАТа имени Горького», — описала ситуацию она. — «Именно из-за этого объединились несколько человек, которые стали протестовать против такой политики. Сразу же начались дискриминационные действия против них: их лишили работы, потом лишили зарплаты. Но, к сожалению суд не признал наше основное требование о дискриминации за отказ подписать срочные договора. Но по сути, это было выступление против политики Боякова», — рассказала Лидия Фомина.

За выступления против политики Эдуарда Боякова актерам начали урезать зарплаты и снимать с ролей. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Фомина также рассказала, что конфликт в театре начался после того, как Татьяну Доронину, бывшего худрука МХАТа, отстранили от работы, хотя обещали сохранить за ней должность. Проблемы начались именно после прихода Эдуарда Боякова.

«У нас основное требование признать дискриминацию. Что произошло? Пришел Бояков, обещали Дорониной, что он сохранит ее возможность влиять на политику театра, на репертуарную политику, что она будет президентов. Все этой с ней согласовывалось, она согласилась, но все это оказалось неправдой. Ее отстранили от всех дел, спектакли стали снимать, а работников, кто высказался против этой политики, перестали ставить в спектакли, заменять их. Стали снимать хорошие спектакли», — рассказала она. — «Ситуация была, и она остается такой. Практически это идет уничтожение репертуарного русского театра», — поделилась мыслями о судьбе МХАТа Фомина.

Кроме того, из телефонного разговора с представителями актеров стало известно, что Бояков принял новое положение в оплате труда. Таким образом, актеры, которые не задействованные в спектаклях, будут получать только 2/3 оклада без премий и надбавок. Фомина назвала такие действия «выдавливанием работников из театра». Среди них оказался актер Алексей Титоренко, который служит во МХАТе уже 14 лет.

«Сейчас ситуация еще больше усугубилась, потому что Бояков принял новое положение в оплате труда, где установил, что те, кто не заняты в спектаклях, буду получать 2/3 от оклада без премий и надбавок. Идет выдавливание этих работников из театра», — объяснила она.

Лидия Фомина считает, что сокращение оклада работников театра делаются для того, чтобы выжить их из МХАТ. Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Похожая ситуация происходила в театре на Таганке и Гоголь центре: актеры и работники обращались даже к президенту. Но к сожалению, никакие силы не могут повлиять на художественных руководителей театров. Увольнения актеров театра продолжаться, так как они сдерживают Эдуарда Бояка от тех действий, которые вредят МХАТ имени Горького.

«Я думаю, что он продолжит избавляться от этих работников», — высказала предположение Фомина. — «Они ему мешают, сдерживают его от тех действий, которые вредят театру», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во МХАТе началась массова травля артистов.