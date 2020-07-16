ВКонтакте предлагает трехмесячную подписку на музыку за один рубль

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Светлана Шевченко
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Она позволяет слушать треки без рекламных вставок, сохранять композиции в память устройства и воспроизводить песни в фоновом режиме.

ВКонтакте предлагает трехмесячную подписку на музыку за один рубль

Фото: ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте обратилась к пользователям с уникальным предложением — оформить трехмесячную подписку на музыку всего за один рубль. Стандартная стоимость пользования сервисом составляет 149 рублей.

Предложение действует в отношении всех новых подписчиков музыкальной платформы VK. Благодаря подписке пользователь получает возможность слушать любимые треки без рекламных вставок, в том числе и с заблокированным экраном и свернутым приложением ВКонтакте и даже в оффлайн-режиме.

Единая музыкальная экосистема проектов Mail.ru Group насчитывает свыше 3,5 миллионов активных подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске нового формата музыкальных рекомендаций ВКонтакте.

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