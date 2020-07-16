Актеры МХАТ имени Горького работают по бессрочным трудовым договорам, а вся остальная информация не соответствует действительности, прокомментировал специально для 5-tv.ru юрисконсульт театра Федор Кириллов. Юрист рассказал, что все иски артистов — не оправданы, ведь они задействованы в спектаклях и никто их не увольняет. Этот факт подтвержден материалами дела, решение по которому было вынесено в марте 2020-го. Кириллов не стал отрицать, что состав труппы уменьшился, но это совершенно нормальный процесс. Он заметил, что новый художественный руководитель решил дать шанс тем актерам, которые ранее не были задействованы в постановках.

«Материалами дела подтверждается, что актеры задействованы в спектаклях. Никто их там какой-то работы не лишает. Другое дело, что может быть, количество артистов уменьшилось, но это совершенно нормально. У кого-то, когда пришел новый художественный руководитель, вообще не было ролей в спектаклях. Необходимо было дать и этим людям попробовать себя. Нельзя только одним и тем же артистам давать возможность творческой реализации. И если брать статистику участия в спектаклях, то из нее напрямую следует, что количество и частота выступлений приблизилась у этих артистов к средней величине по театру», — объяснил юрисконсульт. — «Мы просто уровняли этих артистов с остальными. Вот и все», — добавил он.

Юрисконсульт театра рассказал, количество артистов уменьшилось из-за того, что худрук начал выводить на сцену тех, кто раньше сидел на задворках МХАТа. Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Федор Кириллов рассказал, что все актеры, которые участвовали в судебных процессах, работают по трудовым бессрочным договорам, хотя изначально, они были срочными. Благодаря бывшему худруку Татьяне Дорониной, срочный вид трудовых отношений был переквалифицирован в бессрочный.

«На самом деле с артистами, вот, кто по крайней мере участвовал в процессах судебных, они все работают по трудовым договорам, заключенным на неопределенный срок. Изначально они были срочным, затем Татьяна Васильевна Доронина перед тем, как оставить свой пост, подписала со всеми артистами дополнительные соглашения, которыми срок трудового договора был изменен. Она трансформировала вот эти срочные трудовые договоры в договоры, заключенные на неопределенный срок», — пояснил Кириллов.

Если даже артистов перевели на срочные трудовые договоры, то это может быть вполне законным. До конца 2020-го действует концепция развития театрального дела Российской Федерации, которая разрешает оформлять трудовые отношения с артистами в «срочном» виде. Это якобы обеспечивает творческую мобильность труппы театра. В конце разговора Федор Кириллов попросил заметить, что бессрочный договор невозможно перевести в срочный на законных основаниях.

«Более того, есть концепция развития театрального дела Российской Федерации по 2020 год включительно. И там точно также, приоритет в формировании труппы отдается принципам формирования трупп на основе срочных трудовых договоров, поскольку это обеспечивает творческую мобильность состава труппы. Но это не значит, что кого-то там принуждают трансформировать свои трудовые отношения. Более того, это невозможно сделать в силу законов, потому что трудовые отношения, заключенные на неопределенный срок невозможно трансформировать в срочные», — поставил точку он.

Федор Кириллов обратил внимание на то, что законно перевести человека с бессрочного договора на срочный, невозможно. Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Напомним, что травля группы прославленных артистов началась во МХАТ имени Максима Горького после того, как они не согласились на новые условия работы, предложенные начальством, и не стали переходить на срочные договоры. Когда руководство театра столкнулось с несогласием труппы следовать новым правилам, артистов начали ущемлять. Их сняли с ролей, заменили другими актерами и сократили им заработную плату из-за того, что те почти не выходят на сцену, хотя это происходит не по их собственному желанию, а согласно решению начальства.

Ранее 5-tv.ru опубликовал комментарий официального представителя актеров по поводу конфликта в театре.