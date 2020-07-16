Видео момента стрельбы между двумя «Отелло» в Петербурге
Конфликт на почве ревности закончился ранением одного из мужчин в Красносельском районе города.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места стрельбы в Красносельском районе Петербурга, снятое камерами наблюдения. По предварительным данным, вооруженный конфликт возник между двумя мужчинами, вступившими в любовные разборки. Судя по всему, два «Отелло» не смогли разрешить спор на словах и применили оружие. Предположительно, один из мужчин открыл огонь из зарегистрированного травматического пистолета.
В результате другой оппонент получил ранение и позже был госпитализирован. Виновник стрельбы скрылся на автомобиле Mercedes, но его позже нашли и доставили в полицейский участок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 112 позвонила женщина, сообщившая о раненом в Красносельском районе в результате стрельбы. Прибывшие на место представители спецслужб пострадавшего не нашли. Раненый был обнаружен позднее.
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