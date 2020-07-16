«Видимо, там начинают видеть будущее» — Шнуров о планах избираться в Госдуму
Ранее с заявлением, что музыкант намерен участвовать в выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году, выступил лидер Партии роста Борис Титов.
Фото: Instagram @shnurovs
Музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров опроверг заявление лидера Партии роста Бориса Титова о том, что он намерен избираться в Госдуму РФ в 2021 году.
«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — цитирует Шнурова RTVI.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидера группы «Ленинград» поделился причинами, почему вступил в Партию роста
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