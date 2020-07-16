«Видимо, там начинают видеть будущее» — Шнуров о планах избираться в Госдуму

|
Светлана Шевченко
21

Ранее с заявлением, что музыкант намерен участвовать в выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году, выступил лидер Партии роста Борис Титов.

«Видимо, там начинают видеть будущее» — Шнуров о планах избираться в Госдуму

Фото: Instagram @shnurovs

Музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров опроверг заявление лидера Партии роста Бориса Титова о том, что он намерен избираться в Госдуму РФ в 2021 году.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — цитирует Шнурова RTVI.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидера группы «Ленинград» поделился причинами, почему вступил в Партию роста

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
71.23
0.43 81.23
0.39
Существует или нет? Астролог подробно о Змееносце — 13-м знаке зодиака

Последние новости

18:31
Путин оценил масштабы экономического кризиса из-за пандемии в стране
18:25
В СИЗО «Матросская тишина» десятки правоохранителей нагрянули с проверкой
18:16
Видео: Автобус со школьниками после ЕГЭ влетел под КАМАЗ в Астраханской области
18:12
«Эту потерю не восполнишь»: Шепелев запрещал Орловой навещать Фриске в США
18:02
Собянин: в Москве ежедневно проводится 70 тысяч тестов на COVID-19
18:02
Видео: Соус из черники с фенхелем удивит ваших гостей очень необычным вкусом

Сейчас читают

«Идет уничтожение репертуарного русского театра» — Фомина о конфликте во МХАТе
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок