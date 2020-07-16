Музыкант и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров опроверг заявление лидера Партии роста Бориса Титова о том, что он намерен избираться в Госдуму РФ в 2021 году.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — цитирует Шнурова RTVI.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что лидера группы «Ленинград» поделился причинами, почему вступил в Партию роста