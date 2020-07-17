Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

Экономическая активность в России постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент на совещании, где обсуждался главный финансовый документ страны на ближайшую трехлетку. В новом бюджете, как сказано, должны быть учтены средства на нацпроекты и на долгосрочные стратегические планы. Как это было в предыдущие годы. Благодаря проводимой ответственной денежно-кредитной политике и накопленным ресурсам, удалось принять оперативные и точечные решения в период пандемии.

«Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали, не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали. Как уже говорил, объемы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны, безусловно, беспрецедентными. Да, я знаю цифры и в других странах, прекрасно отдаю себе в этом отчет. Сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат, позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса», — сказал Путин.

Как отметил президент, сейчас главная задача — восстановить уровень занятости, чтобы люди могли зарабатывать и обеспечивать свои семьи. Это необходимо сделать к 2021 году. Для этого нужно использовать, в том числе возможности федерального бюджета.