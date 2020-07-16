Вспышка COVID-19 в ФК «Сочи»: что с Кокориным?
О состоянии футболиста рассказали анонимные источники из самой команды.
Фото: ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Форвард футбольной команды «Сочи» Александр Кокорин здоров и не заразился коронавирусом, пишет 78.ru.
Сразу после известий о том, что в клубе «Сочи» коронавирус выявили у девяти членов команды, а клубу пришлось отменить матч с «Тамбовом» по причине карантина, появились слухи, что одним из заболевших может быть скандально известный Александр Кокорин.
Однако эта информация не подтвердилась — он полностью здоров. Об этом рассказал близкий к спортсмену источник. Кокорин сейчас занимается переговорами с клубом «Зенит» по поводу заключения нового контракта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самочувствии игроков «Спартака» после матча с ФК «Сочи».
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