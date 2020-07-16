В России ответили на обвинения в краже разработок вакцины против СОVID у Лондона

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Карина Бернтгольц
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что на западе хотят «запятнать российскую вакцину».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim via www.imago-images, Kremlin Pool,Christian Ohde via www.imago-ima, Bernhard Claßen

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на обвинения в краже разработок вакцины против коронавируса у Великобритании. В интервью британскому Times Radio он отметил, что подобные заявления со стороны запада выглядят как «попытка запятнать российскую вакцину». Руководитель РФПИ полагает, что коллеги боятся успеха российского препарата, который может стать первым на рынке.

Дмитриев отметил, что у Москвы нет необходимости красть чужие данные, поскольку компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки.

«Все уже передано „Р-Фарм“, которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау», — добавил он.

В своей речи глава РФПИ также указал на то, что обвинения были выдвинуты сразу после информации о возможном одобрении вакцины регуляторами уже в августе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным центра кибербезопасности Великобритании, хакеры, работающие на разведструктуру России, пытались украсть данные о вакцине от COVID-19 у них самих, США и Канады,

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