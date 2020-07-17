🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов, звезды благоприятствуют медитациям и творческим занятиям. Представителей одних знаков ждут перемены в общении с окружением, других — серьезные размышления о прошлом.

♈ Овен

Мир состоит из хаоса. Нас окружают страдания, боль, разочарования. Но разве на этом заканчивается все, что вы видите вокруг, Овен? Обратите свой взор к свету. Сконцентрируйтесь на том, что вас вдохновляет. Выразите благодарность людям, которые вас поддерживают в последнее время. Это поможет вам настроиться на более позитивную волну.

Космический совет: обратите свой взор к свету.

♉ Телец

Ваши отношения с деньгами сегодня весьма противоречивы. Вы убеждены, что от золота исходит все зло этого мира. Вспомните о том, что ваше благосостояние во многом зависит от того, как вы воспринимаете финансы. Поработайте над этим, попробуйте поменять свою позицию, и, возможно, в вашем кошельке прибавится купюр.

Космический совет: изучите ваши отношения с деньгами.

♊ Близнецы

Вы много внимания уделяли в последнее время делам насущным. Это хорошо, но не стоит забывать об эмоциональном равновесии. Вы можете еще не чувствовать, как из вас уходят все силы, но это происходит. Попробуйте найти момент для медитации или хотя бы уединенной прогулки на лоне природы. Силы нужно беречь, Близнецы!

Космический совет: найдите время для медитации.

♋ Рак

Долгое нахождение в кругу неблизких вам по духу людей не идет на пользу. Вы начинаете терять себя. Задумайтесь, где кончается молчаливое согласие с окружением, и начинается ваше собственное мнение? Обратитесь к внутреннему Я. Вам пора расставить приоритеты и, возможно, это станет первым шагом к смене круга общения.

Космический совет: расставьте приоритеты и найдите точку опоры.