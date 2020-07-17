🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июля, убывающая Луна в Близнецах. Некоторым знакам предстоит заявить о своих амбициях, другим же — уединиться для восстановления душевного комфорта.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов, звезды благоприятствуют медитациям и творческим занятиям. Представителей одних знаков ждут перемены в общении с окружением, других — серьезные размышления о прошлом.
♈ Овен
Мир состоит из хаоса. Нас окружают страдания, боль, разочарования. Но разве на этом заканчивается все, что вы видите вокруг, Овен? Обратите свой взор к свету. Сконцентрируйтесь на том, что вас вдохновляет. Выразите благодарность людям, которые вас поддерживают в последнее время. Это поможет вам настроиться на более позитивную волну.
Космический совет: обратите свой взор к свету.
♉ Телец
Ваши отношения с деньгами сегодня весьма противоречивы. Вы убеждены, что от золота исходит все зло этого мира. Вспомните о том, что ваше благосостояние во многом зависит от того, как вы воспринимаете финансы. Поработайте над этим, попробуйте поменять свою позицию, и, возможно, в вашем кошельке прибавится купюр.
Космический совет: изучите ваши отношения с деньгами.
♊ Близнецы
Вы много внимания уделяли в последнее время делам насущным. Это хорошо, но не стоит забывать об эмоциональном равновесии. Вы можете еще не чувствовать, как из вас уходят все силы, но это происходит. Попробуйте найти момент для медитации или хотя бы уединенной прогулки на лоне природы. Силы нужно беречь, Близнецы!
Космический совет: найдите время для медитации.
♋ Рак
Долгое нахождение в кругу неблизких вам по духу людей не идет на пользу. Вы начинаете терять себя. Задумайтесь, где кончается молчаливое согласие с окружением, и начинается ваше собственное мнение? Обратитесь к внутреннему Я. Вам пора расставить приоритеты и, возможно, это станет первым шагом к смене круга общения.
Космический совет: расставьте приоритеты и найдите точку опоры.
♌ Лев
Любой человек нуждается в понимании. В последнее время к вам мало прислушивались, да и вы не особо заявляли о своих потребностях. Не стесняйтесь сказать, чего вам не хватает, своим близким и друзьям. Возможно, дело не в том, что они глухи в вашим желаниям, а в том, что вы о них молчите.
Космический совет: заявите о своих потребностях.
♍ Дева
Это время внутреннего озарения, Дева. Вы в состоянии сбалансировать свои мирские обязанности наряду с погоней за тем, что утолит ваш душевный голод. При большом желании вы сможете выкроить время и для рутинной работы, и для того, что даст вам вдохновение. Кстати, последнее может принести вам не только удовлетворение от сделанного, но и деньги.
Космический совет: не бойтесь открыться новому.
♎ Весы
Вас ожидает работа над своим восприятием реальности. Если даже что-то вас не устраивает в сегодняшнем дне, это не повод кусать локти и корить себя за неверное решение в прошлом. Научитесь смотреть на все философски: иногда лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Пересмотрите свои взгляды на препятствия к счастью, которые стоят перед вами сейчас.
Космический совет: простите себе ошибки прошлого.
♏ Скорпион
Иногда вы просыпаетесь, чувствуя себя непобедимым. В другие дни даже вставание с постели само по себе является колоссальной задачей. Вместо того чтобы пытаться понять, что происходит — это может и не удаться — попробуйте отделить себя от своих эмоций. Определив эти границы, вы сможете увидеть новый путь решения вашей проблемы.
Космический совет: отделите свое «Я» от ваших эмоций.
♐ Стрелец
Вы устали бороться за свои права, за то, чтобы все вокруг вас работало как часы. Да, вы заслужили передышку. Проведите день в той обстановке и том кругу, которые вас радуют. Созвав гостей, позвольте им самим найти себе развлечение, пока вы в шезлонге будете наслаждаться вечеринкой с бокалом любимого напитка. Не суетитесь, без вашего деятельного участия мир не рухнет.
Космический совет: позвольте себе отпустить вожжи и просто отдохнуть.
♑ Козерог
У вас большие планы, но вы переживаете, что им может быть не суждено сбыться. Отриньте страх, Козерог! Будьте смелее, но не трубите о ваших смелых прожектах на каждом углу. Пока все есть только на стадии разработки, лучше держать задумку в секрете.
Космический совет: не делитесь грандиозными планами до их реализации.
♒ Водолей
Для вас, как ни для кого другого, важна свобода. Но наряду с этим в отношениях вы способны стать жутким собственником! Научитесь держать баланс: любовь не обрезает крылья, своему избраннику нужно доверять. Помните об этом, и это спасет вас от очередного приступа ревности, а вашего партнера от ненужного скандала.
Космический совет: научитесь доверять своему избраннику.
♊ Рыбы
Вы были и в роли ученика, и в роли гуру, но кто вы сегодня? Задумайтесь о том, какую роль вам бы хотелось играть в жизни вашего окружения. Вас будут воспринимать так, как вы себя поставите. И если вам мало почтения, найдите другие способы коммуницировать с теми, кто вас окружает. Если все слишком официозно, разбавьте атмосферу шуткой или пригласите своих соратников на коктейль.
Космический совет: вас будут воспринимать так, как вы себя поставите.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля.
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