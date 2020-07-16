Видео: Две иномарки не поделили перекресток в центре Петербурга

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Несмотря на большую скорость автомобилей при столкновении, в ДТП никто не пострадал.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Две иномарки не поделили перекресток в центре города Санкт-Петербурга. Автомобили столкнулись на большой скорости на Суворовском проспекте — один из них несколько раз перевернулся и так и остался лежать на боку.

Чудом никто не вылетел на пешеходов и не врезался в других участников движения. Более того — несмотря на жуткую картинку, никто из водителей не пострадал.

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