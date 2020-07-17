Жители Брянска всерьез опасаются экологической катастрофы. На реке Десна рыбаки заметили большое нефтяное пятно. Оно растянулось на сотни метров по течению. Очевидцы отметили, что рядом с местом разлива находится нефтебаза. Не исключено, что топливо могло вытечь и из бака моторной лодки. Экологи случившееся пока не комментируют. Между тем, пятно достигло городского пляжа, местным жителям рекомендуют не посещать его. Также не ясно, насколько серьезный вред был нанесен окружающей среде.

Тем временем в Иркутской области неподалеку от острова Ольхон 16 июля произошла утечка нефтепродуктов с частного катера в озеро Байкал. Как сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, пришвартованное судно накренилось из-за шторма.

Сейчас объем разлившихся нефтепродуктов устанавливается. Владелец судна отметил, что речь идет не более чем о ста литрах топлива. Однако сотрудники прокуратуры, исходя из размера пятна, считают, что нефтепродуктов в воду попало больше.

Специалисты собирают топливо с места аварии, уже взяты пробы воды, сейчас устанавливается ущерб, нанесенный природе. Сегодня катер отбуксируют с места разлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сахалин оказался на грани экологической катастрофы из-за падения бензовоза в реку. Водитель автомобиля остался жив, однако топливо из бака вылилось и теперь может попасть в Охотское море.