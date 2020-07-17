«Я заплатила не для того, чтобы трогать чей-то пах» — участница тренингов в «Школе Блаженства»

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Организаторы с якобы 20-летним опытом обещали раскрыть в каждом внутреннюю силу, чувственность тела и успокоить ум, а по факту устраивали оргии и применяли методы удушения до состояния отключки.

Фото, видео: ВКонтакте @papaiboroda; 5-tv.ru

Какой вред здоровью могут нанести духовные практики на себе испытала жительница Петербурга. Ее едва не задушили на занятиях йогой.

Женщину привлекла реклама тренингов «Вселенная блаженства». Организаторы с якобы 20-летним опытом обещают раскрыть в каждом внутреннюю силу, чувственность тела и успокоить ум.

«Там женщина, у нее муж. Его уже трогает другая женщина, которую он впервые видит… У него тоже разврат просто… Я заплатила не для того, чтобы трогать чей-то пах, трогать чью-то грудь», — рассказывает шокированная Екатерина.

Но для достижения обещанного просветления адепты школы практикуют весьма сомнительные методы — массовые оргии, и приемы удушения. Шокирующие кадры у Артура Ломидзе.

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