В Казахстане кошки с камерами помогают искать пропавших животных
Снятые кадры анализирует нейросеть.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov; 5-tv.ru
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В Казахстане у домашних кошек появилась ответственная миссия — они стали поисковиками-спасателями. Волонтеры вешают на питомцев, которых отпускают гулять, мини-камеры.
Техника фиксирует всех встреченных животных, в том числе в местах, куда человеку пробраться сложно, — например, в подвалах. Затем нейросеть сравнивает кошек на видео с фотографиями из объявлений о пропаже.
Если изображения совпадают, хозяину приходит уведомление.
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