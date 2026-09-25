В Казахстане кошки с камерами помогают искать пропавших животных

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Снятые кадры анализирует нейросеть.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov; 5-tv.ru

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В Казахстане у домашних кошек появилась ответственная миссия — они стали поисковиками-спасателями. Волонтеры вешают на питомцев, которых отпускают гулять, мини-камеры.

Техника фиксирует всех встреченных животных, в том числе в местах, куда человеку пробраться сложно, — например, в подвалах. Затем нейросеть сравнивает кошек на видео с фотографиями из объявлений о пропаже.

Если изображения совпадают, хозяину приходит уведомление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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