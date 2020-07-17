Летняя смена в новых реалиях: чем удивит ребят легендарный «Орленок»

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Смена в этом году продлится 21 день и пройдет в режиме санитарно-эпидемиологических ограничений.

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru

Всероссийский детский центр «Орленок» готовится к открытию летней смены. Это первый российских лагерь, который после ограничений, связанных с коронавирусом, примет детей из десятков регионов страны.

Сегодня двери «Орленка» откроются для почти двух с половиной тысяч отдыхающих из Краснодарского края, Москвы, Ставропольского края и других регионов. Летняя смена продлится 21 день и пройдет в режиме санитарно-эпидемиологических ограничений. Например, дети из разных городов не будут пересекаться друг с другом, а ребятам из одного отряда нужно будет соблюдать дистанцию.

Но руководство лагеря обещает, что смена будет насыщенной — дети пройдут обучение в кружках и секциях, побывают в музеях центра и примут участие в песенном и танцевальном фестивалях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легендарный пионерский лагерь отметил 60-летний юбилей.

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