Валерия неоднозначно ответила на критику подписчицы
Певица намекнула женщине на уровень ее интеллектуального развития.
Фото: Instagram @valeriya
Певица Валерия решила вступить в диалог с хейтерами. В Instagram она выложила фото первого за долгое время посещения кафе — артистка запечатлена с чашечкой кофе на веранде. В комментарии к посту она призналась, что соскучилась по возможности провести утро в такой обстановке.
«Как я люблю московское лето и завтраки на террасах. Хотя чаще всего завтракаю дома, но начинать день на свежем воздухе с чашечкой ароматного кофе — особенная радость. Теперь это можно сделать даже в ресторанах, которые раньше, до пандемии, до обеда не открывались — вот такие перемены», — поделилась настроением артистка.
Поклонники начали восхищаться своим кумиром, кто-то даже отметил, как много певица работает, и назвал ее «пахарем». На это тут же ему возразили, что труд артиста не та доля, которой можно посочувствовать.
«Пахарь. Ну да, микрофончик пипец какой тяжелый», — написал кто-то из хейтеров.
Валерия не стала держать язык за зубами и ответила недовольной.
«Правильно, трудится только тот, кто поднимает тяжести. Вы, наверное, мешки грузите?» — с издевкой написала артистка.
«Ага, вагоны разгружаю», — не унималась фолловер.
Тогда Валерия написала достаточно колкий комментарий, который намекал на уровень интеллектуального развития ее собеседницы.
«По первому комментарию, кстати, видно», — завершила беседу певица.
Фанаты еще долго выясняли, кто из них прав, кто виноват, но Валерия больше не возвращалась к диалогу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин сравнил звезд эстрады с крепостными.
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