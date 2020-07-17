Miyagi & Andy Panda посвятили новый альбом девочке с диагнозом СМА

Хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda посвятил новый альбом двухлетней жительнице Владикавказа Арнелле Персаевой, которой в 2019 году был поставлен диагноз спинально-мышечная атрофия (СМА).

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Пятый совместный релиз участников объединения Hajime Records под названием Yamakasi включает в себя девять треков, в числе которых ранее издававшиеся синглы «Мало Нам» и «Utopia», а также абсолютно новые композиции.

На запись альбома музыкантов вдохновила история маленькой землячки. Артисты в рамках акции Yamakasi Challenge с помощью фанатов смогли собрать на лечение Арнеллы Персаевой более 11 миллионов рублей.

В качестве благодарности поклонникам за их отзывчивость Miyagi & Andy Panda выложили альбом не только на стриминговых платформах, но и в свободном доступе в социальных сетях. Треки музыкантов пользователи могут скачать и прослушать бесплатно.

Оформлением пластинки занимался художник-иллюстратор из Владикавказа Алексей Клепнев, известный по работе с Виктором Пелевиным и издательством «Эксмо».

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