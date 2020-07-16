Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся — обожает смелые эксперименты и живет по принципу: «В жизни нужно попробовать все». Так, она не стала ограничиваться лишь карьерой модели и решила попробовать силы в качестве певицы: на днях звезда выпустила свой первый музыкальный альбом — «Город на дороге» — при участии рэпера LUXOR.

Кафельникова, как яркая представительница главных бунтарок поколения Z, в своих композициях обожает затрагивать до боли знакомые каждому темы. В частности, звезда поет о проблемах жизни в мегаполисе, больных зависимостях, любви, которая продается и покупается, о юношеском максимализме, об агрессии и черствости этого мира.

«Мы обретаем привычки, испытываем чувства — кто-то более осознанно, а кто-то слепо идет на свет прожекторов по своей линии. И у каждого есть выбор „жить как все“ или „как хочешь именно ты“. Мы поем о любви, с нее мы летаем», — отмечала Алеся, комментируя неожиданный выбор тематики произведений.

В первом альбоме звезды представлено три композиции: «Город на дороге», «Привычки», «Люблю-куплю», а также интро «Громче». Каждый трек пронизан целым спектром эмоций от легкой меланхолии до криков счастья.

Томный и чувственный вокал Кафельниковой о современных реалиях, смело выраженные мысли на ритмичный бит — все это буквально влюбляет в себя. Окунуться в незабываемую атмосферу можно, скачав альбом с Zion Music.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что помогло фанатам узнать модель Алесю Кафельникову с «новой стороны».