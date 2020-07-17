В Минтруде намерены упростить процедуру признания инвалидом
В ведомстве собираются максимально расширить возможность прохождения экспертизы без личного присутствия граждан.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
В Министерстве труда и социальной защиты РФ намерены упростить процедуру признания инвалидом. Специалисты ведомства хотят максимально расширить возможность прохождения гражданами экспертизы без необходимости личного присутствия, сообщает РИА Новости.
«Мы прорабатываем вопрос о максимальном расширении практики прохождения медико-социальной экспертизы без личного присутствия, только на основании медицинских документов», — отметили в Минтруде.
В ведомстве подчеркнули, что для закрепления временного порядка, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, на постоянной основе необходимо провести ряд доработок. В частности, в Госдуму уже направлен законопроект о беззаявительном назначении пенсии по инвалидности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам.
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