В Минтруде намерены упростить процедуру признания инвалидом

В Министерстве труда и социальной защиты РФ намерены упростить процедуру признания инвалидом. Специалисты ведомства хотят максимально расширить возможность прохождения гражданами экспертизы без необходимости личного присутствия, сообщает РИА Новости.

«Мы прорабатываем вопрос о максимальном расширении практики прохождения медико-социальной экспертизы без личного присутствия, только на основании медицинских документов», — отметили в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что для закрепления временного порядка, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, на постоянной основе необходимо провести ряд доработок. В частности, в Госдуму уже направлен законопроект о беззаявительном назначении пенсии по инвалидности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам.