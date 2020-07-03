Дочь Малафеева: «Мне противно смотреть на себя»

В Петербурге продолжается суд на 16-летней дочерью экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, ее отправили на психиатрическую экспертизу. За несколько дней до этого девушка в своих соцсетях рассказала о проблемах с лишним весом, сообщает сайт KP.RU.

Ксения заявила, что страдает булимией — то есть постоянным чувством голода. Психическое заболевание появилось на фоне серьезного похудения в прошлом году, которое перетекло в анорексию и закончилось срывом. По словам девушки, сейчас она никак не может привести вес в норму и ненавидит себя за это.

«Я не могу носить одежду, потому что мне противно смотреть на себя. Я так хочу, чтобы это закончилось», — написала Ксения.

Девушку задержали в марте, когда она попыталась продать несколько таблеток экстази и нарвалась на полицейских. «Во все тяжкие» Ксения отправилась для того, чтобы стать независимой от родителей и жить отдельно.

Ранее жена Вячеслава Малафеева рассказала, как потеряла ребенка.