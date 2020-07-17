В России по поручению Путина началась внезапная проверка войск

В России по поручению президента началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Об этом в ходе совещания с руководящим составом Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей», — сообщил Шойгу.

Министр обороны добавил, что всего привлечено почти 150 тысяч человек, почти 27 тысяч единиц вооружения и техники, а также более 400 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Мероприятия по проверке направлены на оценку готовности войск России обеспечить безопасность страны на ее юго-западных рубежах.