Три человека погибли в автомобиле, раздавленном военным «Уралом» под Ярославлем
Авария произошла ранним утром во время движения колонны военной техники в районе поселка Петровск.
Фото: www.globallookpress.com, vk.com/yarchat
Три человека погибли в автомобиле, раздавленным военным «Урало» под Ярославлем. Авария произошла ранним утром во время движения колонны военной техники в районе поселка Петровск.
Обстоятельства аварии уточняются.
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