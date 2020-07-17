Три человека погибли в автомобиле, раздавленном военным «Уралом» под Ярославлем

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Светлана Шевченко
Срочная новость 58

Авария произошла ранним утром во время движения колонны военной техники в районе поселка Петровск.

Три человека погибли в автомобиле, раздавленном военным «Уралом» под Ярославлем

Фото: www.globallookpress.com, vk.com/yarchat

Три человека погибли в автомобиле, раздавленным военным «Урало» под Ярославлем. Авария произошла ранним утром во время движения колонны военной техники в районе поселка Петровск.

Обстоятельства аварии уточняются.

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