Задержанный пьяным за рулем мэр Саяногорска заявил, что его хотят опорочить

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Василий Заика
Эксклюзив 34

По словам Михаила Валова, на следующем судебном заседании в его поддержку выступят лечащий врач и нарколог.

Фото, видео: facebook.com/mihail.valov.7, 5-tv.ru

Задержанный нетрезвым за рулем мэр Саяногорска Михаил Валов в интервью 5-tv.ru заявил, что его имя хотят опорочить некие заинтересованные лица. Чиновник отметил, что попросил суд перенести заседание по его делу на 24 июля.

«Ситуация действительно сложная, но кто-то очень, очень сильно хочет опорочить мое имя. Кто-то прямо сильно старается. Исходя из того, как это все было представлено, я думаю, умные люди в городе сделают вывод», — заявил Михаил Валов.

Градоначальник из Хакасии отметил, что на следующем заседании выступят его лечащий врач и нарколог, которые намерены объяснить председательствующему судье откуда в выдыхаемом им воздухе возникла высокая концентрация паров алкоголя.

«Будет лечащий врач, который наблюдает за моим здоровьем, будет нарколог, которые определят причинно-следственную связь между опьянением, которое у меня действительно было, и теми лекарственными препаратами, которые я принимаю по рекомендации врачей», — сказал мэр Саяногорска.

Чиновник отметил, что вопрос о присутствии в процессе журналистов будет рассматривать суд. Михаил Валов будет настаивать, чтобы представителей прессы не пустили в зал заседаний. Мэр Саяногорска утверждает, что публикации в СМИ о его состоянии здоровья незаконны.

Градоначальник призывает житель Саяногорска не верить сплетням и не обращать внимание на провокации. Михаил Валов уверен, что алкоголизм — это социальная болезнь. Он признался, что несколько лет назад уже имел печальный опыт употребления спиртного за рулем и с тех пор сделал определенные выводы.

«Отношение к выпившим за рулем конечно же негативное. У меня в жизни 12 лет назад был такой опыт уже. С тех пор однозначное отношение — этого нужно избегать максимально», — заключил Михаил Валов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, мог ли мэр Саяногорска быть пьяным от корвалола.

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