Видео: в Сочи пьяная девушка истошно требовала у парня креветок
Пляжи города-курорта Краснодарского края переполнены отдыхающими.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Damon Higgins, Соцсети
Изрядно нетрезвая жительница Сочи устроила истерику своему парню из-за креветок у входа в один из торговых центров. На кадрах, снятых очевидцами инцидента, видно, как девушка в буквальном смысле валяется на асфальте и верещит. Рядом с ней стоит молодой человек и пытается хоть как-то ее вразумить.
«Вставай хватит валяться… <…> Она под алкоголем!», — говорит парень, предпринимая попытку поставить подругу на ноги.
В свою очередь, пассия молодого человека срывается то на смех, то на истошный крик. Девушка явно не хочет подниматься с асфальта и требует «предоставить» ей морепродукты.
«Купи мне креветок, ****! Купи мне креветок, я сказала!» — истошно кричит жительница Сочи.
Чем закончилась эмоциональная сцена, история умалчивает. Тем временем, пляжи Адлерского района города-курорта оказались переполнены любителями отдыха у моря, сообщает «Экономика сегодня». В сети опубликованы кадры, снятые на черноморском берегу. На видео туристы загорают стоя. Прибрежная часть акватории занята большим количеством купающихся. Автор публикации отметил, что отдыхающих пора отправлять в Абхазию и Турцию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дама сердца случайно проломила череп полицейскому.
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