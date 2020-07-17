Видео: в Сочи пьяная девушка истошно требовала у парня креветок

Изрядно нетрезвая жительница Сочи устроила истерику своему парню из-за креветок у входа в один из торговых центров. На кадрах, снятых очевидцами инцидента, видно, как девушка в буквальном смысле валяется на асфальте и верещит. Рядом с ней стоит молодой человек и пытается хоть как-то ее вразумить.

«Вставай хватит валяться… <…> Она под алкоголем!», — говорит парень, предпринимая попытку поставить подругу на ноги.

В свою очередь, пассия молодого человека срывается то на смех, то на истошный крик. Девушка явно не хочет подниматься с асфальта и требует «предоставить» ей морепродукты.

«Купи мне креветок, ****! Купи мне креветок, я сказала!» — истошно кричит жительница Сочи.

Чем закончилась эмоциональная сцена, история умалчивает. Тем временем, пляжи Адлерского района города-курорта оказались переполнены любителями отдыха у моря, сообщает «Экономика сегодня». В сети опубликованы кадры, снятые на черноморском берегу. На видео туристы загорают стоя. Прибрежная часть акватории занята большим количеством купающихся. Автор публикации отметил, что отдыхающих пора отправлять в Абхазию и Турцию.

Соцсети

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