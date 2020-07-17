Годовалый малыш выпал с третьего этажа в Петербурге
ЧП произошло на юго-западе Северной столицы.
Фото: ТАСС / Lorenzo De Simone
Годовалый ребенок выпал с третьего этажа высотки на улице Добровольцев, что на юго-западе Петербурга.
Как стало известно 5-tv.ru, ребенок выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии.
Обстоятельства произошедшего выясняются. В МЧС России регулярно напоминают гражданам о необходимости контроля за детьми в летний период времени, когда из-за потепления окна очень часто становятся открытыми.
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