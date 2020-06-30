«Цирк дю Солей» оказался на грани банкротства из-за пандемии

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Организация подала заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать финансового краха.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Baden Roth, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Знаменитый на весь мир канадский «Цирк дю Солей» оказался на грани банкротства. Из-за пандемии коронавируса коллективу пришлось отменить больше 40 дорогостоящих представлений и сократить свыше четырех с половиной тысяч сотрудников.

Владельцы цирка подали заявление на защиту от кредиторов с целью реструктуризации капитала. Только такой шаг может уберечь компанию от финансового краха. Если суд вынесет положительное решение по заявлению, то инвесторы покроют крупные долги «Цирка дю Солей». Кроме того, в перезапуск его деятельности будет вложено порядка 300 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в правительстве РФ подписан документ о новых мерах поддержки граждан и бизнеса.

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