Александр Панайотов рассказал, как его жена относится к поклонницам

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Алиса Старжевская
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По словам артиста, супруга знает многих фанатов в лицо.

Александр Панайотов рассказал, как его жена относится к поклонницам

Фото: Instagram @kate_kora

Российский певец Александр Панайотов раскрыл журналистам издания «Дни.ру» подробности своей личной жизни. В частности, артист рассказал, как жена относится к его поклонницам.

По словам певца, его супруга, Екатерина Коренева, с уважением относится к личному пространству мужа и понимает все особенности его публичности.

«Она как мой менеджер в курсе всех дел. Мы уважаем личное пространство друг друга. Например, Катя совершенно не ревнует меня к поклонницам и проявлению их любви. Понимает, что это часть моей работы. Более того, она знает многих фанатов в лицо», – делится Александр.

И именно это отношение Екатерины помогло паре сохранить крепкий брак в нелегкий период пандемии. Александр уверен, что в то время, как другие пары не справлялись с самоизоляцией и напряженной ситуацией, у них с супругой не было проблем. Ведь изначально их связывало то, что «невозможно разрушить в одночасье»: общие цели в работе и быту. Это и не дало пандемии повлиять на отношения пары.

Также в ходе беседы певец рассказал, что пандемии не удалось сломить и его самого. В это время он активно занялся спортом, разрабатывал новые проекты совместно со своим продюсером Григорием Лепсом и старался не падать духом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Панайотов принял участие в записи песни в благодарность врачам, борющимся с коронавирусом.

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