Басков, Михайлов, Слава и другие звезды записали песню в благодарность врачам
Знаменитости попросили россиян сидеть дома и без необходимости не выходить на улицу, чтобы облегчить задачу медикам, которые трудятся день и ночь.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Известные российские исполнители записали песню в благодарность врачам, которые находятся на передовой в условиях борьбы с коронавирусом. В создании музыкальной композиции приняли такие звезды как Николай Басков, Стас Михайлов, певица Слава, Любовь Успенская, Ирина Дубцова, Наргиз, Александр Панайотов, Emin, группа Artik & Asti и музыкант Брендон Стоун, сочинивший слова.
Каждый из представителей шоу-бизнеса, задействованный в творчестве, не только исполнил свою часть композиции, но и поучаствовал в записи видео на получившуюся песню. Смонтированный ролик на своей странице в Instagram опубликовал Николай Басков. В подписи к посту артист попросил подписчиков соблюдать режим самоизоляции, чтобы не создавать дополнительную нагрузку врачам.
«Мы сделали песню в поддержку врачам. Просим поддержать наш клип <…> и призвать всех оставаться дома, это главное чем мы можем помочь врачам. Спасибо!» — написал музыкант.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Комментаторы присоединились к знаменитостям и поблагодарили врачей, которые в сложившейся ситуации вынуждены трудиться день и ночь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды шоу-бизнеса из России и Казахстана снялись в совместном музыкальном клипе, посвященном режиму самоизоляции из-за коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 апр
- В СПЧ предложили смягчить режим самоизоляции для дачников и пенсионеров
- 25 апр
- Инфекционисты объяснили ежедневные скачки в динамике заражения коронавирусом в России
- 25 апр
- Не только кашель и температура: медики США расширили список симптомов коронавируса
- 25 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 апреля
- 25 апр
- Как сирийские медики ведут борьбу с коронавирусом
- 25 апр
- Итальянские ученые раскрыли правду о смертности зараженных коронавирусом
- 25 апр
- Актриса Ирина Акулова рассказала, как проводит самоизоляцию в одиночестве
- 25 апр
- Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продлить режим самоизоляции
- 25 апр
- «Голоса из катафалка»: Боня записала ответное видео после заявления Собчак о «тупости блогерш»
- 25 апр
- В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
Читайте также
33%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?