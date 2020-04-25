Басков, Михайлов, Слава и другие звезды записали песню в благодарность врачам

Известные российские исполнители записали песню в благодарность врачам, которые находятся на передовой в условиях борьбы с коронавирусом. В создании музыкальной композиции приняли такие звезды как Николай Басков, Стас Михайлов, певица Слава, Любовь Успенская, Ирина Дубцова, Наргиз, Александр Панайотов, Emin, группа Artik & Asti и музыкант Брендон Стоун, сочинивший слова.

Каждый из представителей шоу-бизнеса, задействованный в творчестве, не только исполнил свою часть композиции, но и поучаствовал в записи видео на получившуюся песню. Смонтированный ролик на своей странице в Instagram опубликовал Николай Басков. В подписи к посту артист попросил подписчиков соблюдать режим самоизоляции, чтобы не создавать дополнительную нагрузку врачам.

«Мы сделали песню в поддержку врачам. Просим поддержать наш клип <…> и призвать всех оставаться дома, это главное чем мы можем помочь врачам. Спасибо!» — написал музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 24 Апр 2020 в 11:20 PDT

Комментаторы присоединились к знаменитостям и поблагодарили врачей, которые в сложившейся ситуации вынуждены трудиться день и ночь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды шоу-бизнеса из России и Казахстана снялись в совместном музыкальном клипе, посвященном режиму самоизоляции из-за коронавируса.

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