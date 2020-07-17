Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля
Перемены принесет небесное соседство Луны, Венеры и звезды Альдебаран.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /H.-D. Falkenstein, 5-tv.ru
С 17 по 19 июля на небе можно будет увидеть достаточно уникальное сочетание: Луна, Венера и звезда Альдебаран будут находиться в Близнецах. Их соседство окажет как негативное, так и позитивное влияние на многие знаки зодиака, и все подробности об этом рассказал астролог, эксперт по звездам Сергей Седашёв.
По слова Седашёва, в первую очередь нужно помнить, что Луна и Венера – женские планеты, которые усиливают непосредственно женственность, добавляют мягкости и эмоциональности. Альдебаран же в этой связке отвечает за страсть.
Исходя из этого, сочетание Луны, Венеры и Альдебарана привнесет некоторые изменения в настроения некоторых знаков зодиака. Так, позитивное влияние связка окажет на самих близнецов.
«Прежне всего они повлияют на сам знак близнецов. Женщинам-близнецам они добавят мягкости и женственности, а мужчины-близнецы могут тоже испытывать либо усиление мягкости, склонности идти на компромисс и подобных качеств, либо они будут это чувствовать через окружающих женщин. В целом отношения и необязательно романтические с женщинами у мужчин-близнецов в это время улучшатся», – уверен Седашёв.
Также благотворно небесное соседство скажется на Овнах, Львах, Водолеях и Весах. Представители эти знаков станут мягче, будут легче идти на компромиссы, пытаться найти красоту и больше проявляться эмоции. И опять же сильнее это будет заметно у женщин, а большинство мужчин почувствуют изменения как раз через своих знакомых дам.
Негативное же влияние связка Луны, Венеры и Альдебарана окажет на Дев, Рыб и Стрельцов. Представители этих знаков в середине июля будут подвержены перепадам настроения и другим схожим эмоциям.
«Негативное воздействие это сочетание на небе окажет на Дев, Рыб и Стрельцов. Здесь будут проявляться отрицательные качества, такие как лень, эмоциональная неудовлетворенность, капризность и какие-то перепады настроения», – считает астролог.
Тельцы, раки, скорпионы и козероги, как уверен Седашёв, не почувствуют никакого влияния от этого соседства на небе.
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