Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 8 890

Перемены принесет небесное соседство Луны, Венеры и звезды Альдебаран.

Фото, видео: www.globallookpress.com /H.-D. Falkenstein, 5-tv.ru

С 17 по 19 июля на небе можно будет увидеть достаточно уникальное сочетание: Луна, Венера и звезда Альдебаран будут находиться в Близнецах. Их соседство окажет как негативное, так и позитивное влияние на многие знаки зодиака, и все подробности об этом рассказал астролог, эксперт по звездам Сергей Седашёв.

По слова Седашёва, в первую очередь нужно помнить, что Луна и Венера – женские планеты, которые усиливают непосредственно женственность, добавляют мягкости и эмоциональности. Альдебаран же в этой связке отвечает за страсть.

Исходя из этого, сочетание Луны, Венеры и Альдебарана привнесет некоторые изменения в настроения некоторых знаков зодиака. Так, позитивное влияние связка окажет на самих близнецов.

«Прежне всего они повлияют на сам знак близнецов. Женщинам-близнецам они добавят мягкости и женственности, а мужчины-близнецы могут тоже испытывать либо усиление мягкости, склонности идти на компромисс и подобных качеств, либо они будут это чувствовать через окружающих женщин. В целом отношения и необязательно романтические с женщинами у мужчин-близнецов в это время улучшатся», – уверен Седашёв.

Также благотворно небесное соседство скажется на Овнах, Львах, Водолеях и Весах. Представители эти знаков станут мягче, будут легче идти на компромиссы, пытаться найти красоту и больше проявляться эмоции. И опять же сильнее это будет заметно у женщин, а большинство мужчин почувствуют изменения как раз через своих знакомых дам.

Негативное же влияние связка Луны, Венеры и Альдебарана окажет на Дев, Рыб и Стрельцов. Представители этих знаков в середине июля будут подвержены перепадам настроения и другим схожим эмоциям.

«Негативное воздействие это сочетание на небе окажет на Дев, Рыб и Стрельцов. Здесь будут проявляться отрицательные качества, такие как лень, эмоциональная неудовлетворенность, капризность и какие-то перепады настроения», – считает астролог.

Тельцы, раки, скорпионы и козероги, как уверен Седашёв, не почувствуют никакого влияния от этого соседства на небе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, существует ли Змееносец – 13-й знак Зодиака.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
71.71
0.48 81.68
0.45
Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля

Последние новости

20:34
Кукушкин сносит яйцо, а Дружко охотится на рептилоидов в новом клипе Cream Soda
20:28
«Я заплатила не для того, чтобы трогать чей-то пах» — участница тренингов в «Школе Блаженства»
20:19
«Гордимся»: Иосиф Пригожин похвастался успехами младшей дочери
20:16
Ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону
20:10
Александр Панайотов рассказал, как его жена относится к поклонницам
20:05
Видео: корабли на параде в Петербурге пройдут с минимальной скоростью

Сейчас читают

Мягкость или капризность: астролог рассказал, чего ждать от середины июля
Проблемы или спасение? От уплаты каких долгов банкротство не избавит
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок