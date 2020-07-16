Не так давно ведущие астрологи заявили: в мире существует не 12, а 13 знаков зодиака. Тем самым «недостающим звеном» был назван Змееносец, который якобы расположен между созвездиями Стрельца и Скорпиона.

В связи с этим возник ряд вопросов, главный из которых — как теперь, зная о существовании еще одного знака, составлять гороскопы, и будут ли эти прогнозы верны. Ведь получается, что остальные созвездия как бы сдвигаются с привычной орбиты, и теперь мы можем получить совершено иную картинку. Более того, многие люди и вовсе могут обрести иного «покровителя».

Объяснить парадокс и развеять мифы вокруг Змееносца постарался эксперт по звездам, астролог Сергей Седашёв.

Как считаются знаки зодиака?

В беседе с 5-tv.ru Седашёв объяснил, что в классической и современной западной астрологии знаки зодиака считаются от Земли и не связаны непосредственно с созвездиями.

Всем известно, что Солнце описывает большой круг за год вокруг Земли по небесной сфере. Так, для того, чтобы четко определить местонахождение того или иного знака зодиака, следует поделить воображаемую окружность на равные части, угол между которыми равен 30 градусам. В результате получится 12 равных частей — промежуточных отрезков, которые и являются знаками зодиака.

«Есть точка весеннего равноденствия. В этом году это было 20 марта. От этого момента начинается знак Овна. Потом, 30 градусов от круга эклиптики идет Овен, далее — Телец, потом — Близнецы и так далее. То есть знаки зодиака по 30 градусов считаются точно по этой точке и не смещаются. Фактически, знаки считаются от Земли и больше связаны с временами года», — рассказал Седашёв.

Эксперт отметил, что Змееносец не более чем фантазия астрологов, путающих понятия «созвездия» и «знаки зодиака» и наивно полагающих, что те и другие зависимы друг от друга. В подтверждение своим словам Сергей Седашёв обратил внимание, что даже «уникальные» характеристики Змееносца представляют собой смешанный набор «качеств» Стрельца и Скорпиона.

Таким образом ориентироваться на Змееносца при составлении гороскопа, а, тем более, считать, что ваш знак зодиака теперь изменится, точно не стоит.

«Я не нашел серьезных статей на эту тему. Люди просто путают галактики с созвездиями и так далее. Я, как и большинство астрологов, использую 12 знаков. И то же самое посоветую всем, кто меня спросит об этом», — подытожил астролог.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля.