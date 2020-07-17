Лесной пожар угрожал нефтебазе под Екатеринбургом

Лесной пожар, возникший из-за жаркой погоды в районе поселка Шабры в Свердловской области, удалось ликвидировать. Как сообщал URA.RU со ссылкой на инсайдера, огонь приближался к нефтебазе.

«В районе Шабров горит лесная подложка, возгорание переходит в огненный шторм. Огонь движется в сторону Шабровской нефтебазы АО „Газпромнефть-Терминал“, которая находится рядом с поселком», — писало издание со ссылкой на собственный источник.

Позже в МЧС уточнили, что угрозы распространения пламени на предприятия и жилые дома не было.

«Под Екатеринбургом ликвидировали природный пожар, который проходил вдоль железнодорожных путей. Угрозы распространения огня на жилые дома и предприятия не было. Для обеспечения безопасности была произведена опашка территории с помощью трактора», — сообщила Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.

В тушении была задействована авиалесоохрана и сотрудники МЧС России. Всего работали девять единиц техники и 24 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство РФ выделит миллиарды рублей на тушение лесных пожаров в регионах.