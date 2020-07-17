Лесной пожар угрожал нефтебазе под Екатеринбургом
Вызванное жаркой погодой природное возгорание стремительно распространился на площади в четыре гектара.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Фото, видео: ТАСС, МЧС РФ
Лесной пожар, возникший из-за жаркой погоды в районе поселка Шабры в Свердловской области, удалось ликвидировать. Как сообщал URA.RU со ссылкой на инсайдера, огонь приближался к нефтебазе.
«В районе Шабров горит лесная подложка, возгорание переходит в огненный шторм. Огонь движется в сторону Шабровской нефтебазы АО „Газпромнефть-Терминал“, которая находится рядом с поселком», — писало издание со ссылкой на собственный источник.
Позже в МЧС уточнили, что угрозы распространения пламени на предприятия и жилые дома не было.
«Под Екатеринбургом ликвидировали природный пожар, который проходил вдоль железнодорожных путей. Угрозы распространения огня на жилые дома и предприятия не было. Для обеспечения безопасности была произведена опашка территории с помощью трактора», — сообщила Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.
В тушении была задействована авиалесоохрана и сотрудники МЧС России. Всего работали девять единиц техники и 24 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство РФ выделит миллиарды рублей на тушение лесных пожаров в регионах.
Читайте также
36%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?