Трехлетний малыш выпал с десятого этажа в Дагестане и остался жив — видео

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Карина Бернтгольц
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Сейчас ребенок находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

Фото, видео: 5-tv.ru

Трехлетний малыш упал из окна на десятом этаже в городе Каспийске в Дагестане и остался жив. По данным 5-tv.ru, ребенок упал на крышу торгового центра. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

«Ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с москитной сеткой упал с десятого этажа. Диагноз у нас такой: сочетанная травма (повреждения в разных системах органов — Прим.ред.), ушиб головного мозга средней степени тяжести, переломы ребер с первого по девятое справа, ушиб легкого и разрыв легкого справа, пневмоторакс, ушибы и ссадины тела. Состояние ребенка было очень тяжело, в связи с чем были созваны все специалисты, оказана помощь», — рассказала врач ДРКБ имени Караева Марият Ахмедхановна.

По словам медика, дети, получившие подобные травмы регулярно попадают в отделение. Она призвала родителей быть внимательнее и лучше следить за своими наследниками.

«С появлением гаджетов родители расслабились. <…> Все эти травмы, ожоги приводят к инвалидизации детей», — предупредила Ахмедханова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годовалый ребенок выпал с третьего этажа высотки на улице Добровольцев, что на юго-западе Петербурга.

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