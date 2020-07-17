Видео: замглавы партии Зеленского, перепутавший микрофон с телефоном, стал мемом
Александр Корниенко, поднеся к уху микрофон, произнес: «Алло, да. Добрый день».
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Фото, видео: ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire, YouTube @ch_ud_ik NEWS
Участники украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» не первый раз становятся героями мемов. На этот раз отличился заместитель главы фракции Александр Корниенко. Он умудрился рассмешить не только пользователей Youtube, но и участников заседания в Верховной раде.
Совещание началось с того, что председатель Дмитрий Разумков попросил подключить микрофон Александра Корниенко. После этого политик неожиданно поднес микрофон к уху и произнес:
«Алло, да. Добрый день».
Зал разразился хохотом. Коллеги политика не стали сдерживать смех и принялись аплодировать. Попавший в неловкую ситуацию Корниенко с улыбкой поспешил объясниться, заявив, что «заработался».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкие СМИ случайно «поженили» президента Украины Владимира Зеленского на бывшей участнице «ВИА Гры», певице Вере Брежневой.
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