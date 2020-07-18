Насколько снизились реальные доходы россиян за три месяца пандемии?
Росстат обнародовал данные о финансовом обеспечении жителей страны в период экономического кризиса.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Nikolay Gyngazov, Cdc/Cdc
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные об изменении реальных располагаемых доходов россиян. Согласно информации за второй квартал 2020 года, они сократились на 8% в годовом выражении, что связывают с пиком пандемии коронавируса.
Реальные располагаемые доходы — это деньги, остающиеся у граждан после обязательных платежей с учетом инфляции. Отмечается, что их снижение на 8% — рекордное 1999 года.
При этом, согласно статистике Сбербанка, в июне доходы граждан начали постепенно восстанавливаться.
«Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше», — цитирует экспертов финансовой организации РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне смогут получить сразу три пособия на несовершеннолетних детей в августе.
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