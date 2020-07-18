Насколько снизились реальные доходы россиян за три месяца пандемии?

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные об изменении реальных располагаемых доходов россиян. Согласно информации за второй квартал 2020 года, они сократились на 8% в годовом выражении, что связывают с пиком пандемии коронавируса.

Реальные располагаемые доходы — это деньги, остающиеся у граждан после обязательных платежей с учетом инфляции. Отмечается, что их снижение на 8% — рекордное 1999 года.

При этом, согласно статистике Сбербанка, в июне доходы граждан начали постепенно восстанавливаться.

«Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше», — цитирует экспертов финансовой организации РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне смогут получить сразу три пособия на несовершеннолетних детей в августе.