Насколько снизились реальные доходы россиян за три месяца пандемии?

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Карина Бернтгольц
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Росстат обнародовал данные о финансовом обеспечении жителей страны в период экономического кризиса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Nikolay Gyngazov, Cdc/Cdc

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные об изменении реальных располагаемых доходов россиян. Согласно информации за второй квартал 2020 года, они сократились на 8% в годовом выражении, что связывают с пиком пандемии коронавируса.

Реальные располагаемые доходы — это деньги, остающиеся у граждан после обязательных платежей с учетом инфляции. Отмечается, что их снижение на 8% — рекордное 1999 года.

При этом, согласно статистике Сбербанка, в июне доходы граждан начали постепенно восстанавливаться.

«Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше», — цитирует экспертов финансовой организации РИА Новости.

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