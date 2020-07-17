Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Россияне смогут получить сразу три пособия на несовершеннолетних детей в августе, сообщает ФАН. В Пенсионном фонде РФ отметили, что выплаты получат только те семьи, которые не успели подать соответствующие заявления на помощь от государства в мае или июне. Никаких дополнительных субсидий не предусмотрено.

Семьи с детьми от трех до 16 лет получат пособие в размере 20 тысяч рублей. На малышей до трех лет россиянам выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь.

Россияне, чей ежемесячный доход не превышает два прожиточных минимума, могут рассчитывать на помощь от региональных властей на детей от трех до семи лет. Размер выплаты в каждом субъекте РФ варьируется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России может появиться алиментный фонд.