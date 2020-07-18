Ученые обнаружили самый ранний симптом коронавируса

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Алиса Старжевская
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Он возникает примерно за два дня до других проявлений COVID-19.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; www.globallookpress.com / Wang Yi

Испанские ученые выявили симптом коронавируса, который проявляется раньше всех остальных. В соответствии с их наблюдениями, первым признаком заболевания может быть энантема — сильная сыпь в ротовой полости, которая проявляется примерно за два дня до других симптомов.

Всего специалисты обследовали 21 пациента с COVID-19 и выяснили, что у шести из них есть сыпь на слизистой оболочке, говорится в журнале JAMA Dermatology. Сообщается, что возрастной диапазон испытуемых — от 40 до 69 лет.

В исследовании отмечается, что из-за сложностей, связанных с соблюдением мер безопасности, ротовая полость многих пациентов с коронавирусом практически не обследуется. Поэтому, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших — пока сказать трудно.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сравнил смертность от COVID-19 в Москве и Нью-Йорке.

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