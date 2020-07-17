Собянин сравнил уровень смертности от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
По словам мэра Москвы, у 60% жителей российской столицы выработался иммунитет к COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: www.globallookpress.com /Yasin Akgul, 5-tv.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости сравнил уровень смертности от коронавируса в российской столице и в Нью-Йорке. По его словам, власти РФ раньше ввели ограничительные меры и лучше подготовили к пандемии COVID-19 систему здравоохранения.
«За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на три миллиона жителей», — сказал Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что в настоящий момент у 60% москвичей уже выработан иммунитет к новому внеклеточному агенту. Аналогичная ситуация наблюдается в американском центре пандемии коронавируса.
«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал мэр российской столицы.
Сергей Собянин добавил, что сравнение Москвы с Нью-Йорком вполне оправдано. В американском мегаполисе пик пандемии прошел за месяц, и система здравоохранения не справилась с нагрузкой. В российской столице ситуация была несколько сглажена.
«Мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — заключил градоначальник.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России заявили о стадии угасания пандемии коронавируса.
- 17 июл
- В России заявили о стадии угасания пандемии коронавируса
- 17 июл
- Жители столицы могут бесплатно сдать тест на коронавирус
- 17 июл
- Эксперт объяснил, почему необходимо вакцинироваться от гриппа
- 16 июл
- Фонд «Моя история» посвятил спектакль «Грифон» врачам, борющимся с COVID-19
- 16 июл
- Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие COVID
- 15 июл
- Названа доля россиян с иммунитетом к COVID-19
- 15 июл
- Выписаны первые испытавшие на себе вакцину от COVID-19 — видео
- 15 июл
- Бэнкси расписал вагоны лондонского метро граффити на тему коронавируса
- 14 июл
- Ах, эти маски! ТОП-4 чиновников, которые нелепо надевали средства защиты
- 14 июл
- В России отменят обязательную изоляцию для приезжающих в страну
Читайте также
31%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?