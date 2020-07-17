Собянин сравнил уровень смертности от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

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Василий Заика
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По словам мэра Москвы, у 60% жителей российской столицы выработался иммунитет к COVID-19.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Yasin Akgul, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости сравнил уровень смертности от коронавируса в российской столице и в Нью-Йорке. По его словам, власти РФ раньше ввели ограничительные меры и лучше подготовили к пандемии COVID-19 систему здравоохранения.

«За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на три миллиона жителей», — сказал Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что в настоящий момент у 60% москвичей уже выработан иммунитет к новому внеклеточному агенту. Аналогичная ситуация наблюдается в американском центре пандемии коронавируса.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал мэр российской столицы.

Сергей Собянин добавил, что сравнение Москвы с Нью-Йорком вполне оправдано. В американском мегаполисе пик пандемии прошел за месяц, и система здравоохранения не справилась с нагрузкой. В российской столице ситуация была несколько сглажена.

«Мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — заключил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России заявили о стадии угасания пандемии коронавируса.

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