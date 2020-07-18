Актриса Анна Михалкова заставила поволноваться своих подписчиков. На недавнем фото на своей странице в Instagram звезда российского кино появилась хоть и посвежевшей, но без своих фирменных щечек, которые так запомнились отечественному зрителю.

В своей публикации заметно постройневшая Михалкова порассуждала о лете, заявив, что мечтает о чем-то неожиданном и хорошем.

«Какое удивительное лето. Все время кажется, что будет что-то еще, что-то внезапное, неожиданно хорошее, и я все время готовлюсь к этой встрече! Точнее готова! Давай, лето! Я жду!» — написала она.

Instagram @anikiti4na

Как пишет Teleprogramma.pro, актриса очень много времени уделяет своему внешнему виду: регулярно посещает спортзал и следит за своим здоровьем. Впрочем, поклонники и близкие Анны уверены — в стремлении угнаться за современными стандартами красоты Михалкова перестаралась и стала терять ту самую изюминку, за которую ее так любят.

«Мать, хватит худеть уже. Верни наши корпоративные щеки!»;

«Аня, ты хочешь исчезнуть? Переставай худеть!»;

«Прямо совсем исхудали», — написали юзеры.

Сама актриса не беспокоится за свой внешний вид, потому что, по ее признанию, в отсутствии щек виноват «хитрый» ракурс, а вовсе не болезненная худоба.

«Так они на месте! Это так хитро голову надо повернуть, и щек как будто нет», — призналась Михалкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михалкова впервые опубликовала фото шестилетней дочери.