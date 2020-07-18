Почти 150 тысяч военнослужащих задействованы во внезапной проверке войск ВС РФ

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Василий Заика
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Для участия в маневрах привлечены более 26 тысяч единиц техники, 414 летальных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Фото, видео: ТАСС /Павлишак Алексей, Министерство обороны РФ

Порядка 150 тысяч военнослужащих задействованы во внезапной проверке войск Южного и Западного округов ВС РФ, а также отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, для участия в маневрах привлечены более 26 единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Как отметили в Минобороны, учения проходят на 35 наземных и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

В Тверской области летные экипажи военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76 осуществили переброску личного состава и техники разведывательных подразделений на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области.

В Волгоградской области в рамках внезапных маневров были проверены на готовность к перебазированию около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

«На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что проверка боевой готовности подразделений проходит под руководством комиссий Генерального штаба ВС РФ. Мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео внезапной проверки боевой готовности ВС РФ.

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