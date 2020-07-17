На земле, воде и в воздухе: видео внезапной проверки боевой готовности ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин 17 июля инициировал внезапную проверку войск и сил Южного и Западного военных округов, а также органов военного управления и соединений Воздушно-десантных войск, а также подразделений морской пехоты ВМФ, сообщили в Минобороны.

Маневры стартовали с прибытия офицеров Генерального штаба ВС РФ в инспектируемые части и соединения. В ходе учений подразделения совершат марши в районы сосредоточения, а корабельные и авиационные соединения проследуют в назначенные районы и проведут передислокацию на оперативные аэродромы.

Как отметили в ведомстве, целью внезапной проверки стала оценка способности органов военного управления обеспечить безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера, и степени подготовленности войск и сил к участию в главном учебном мероприятии года — стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

«В ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, обусловленных действиями условных бандформирований, проведением террористических актов с захватом заложников, летательных аппаратов, объектов на аэродромах и в пунктах базирования Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также обострением санитарно-эпидемиологической, радиационной, химической обстановки», — говорится в сообщении Минобороны.

Проверяемые подразделения примут участие в более чем 50 маневрах на 35 полигонах, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

В учениях задействованы порядка 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 100 кораблей и судов. Все контрольные мероприятия закончатся 21 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России по поручению Путина началась внезапная проверка войск.