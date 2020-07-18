Дверь учебного самолета оторвалась во время посадки в Ульяновске

Дверь учебного самолета DА-40NG Ульяновского института гражданской авиации оторвалась во время посадки судна на аэродроме Баратаевка. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в ходе тренировочного полета днем 17 июля.

Известно, что на борту в момент авиационного происшествия находились командир-инструктор и курсант. Во время захода на посадку задняя дверь воздушного судна внезапно открылась и оторвалась от корпуса. Идущий следом борт был вынужден уйти на второй круг.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего ульяновская транспортная инициировала проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Ryanair сопровождали истребители F-16 перед посадкой в аэропорту Осло.